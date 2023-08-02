Москва 02 августа 2023, 14:42 Гостиницу для футбольного клуба «Спартак» построят в районе Покровское-Стрешнево Заммэра Москвы Бочкарев: для футбольного клуба «Спартак» возведут гостиницу у стадиона Unsplash

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В составе спортивного многофункционального комплекса на северо-западе Москвы возведут гостиницу для футбольного клуба «Спартак». Проекту уже выдали разрешение на строительство. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Гостиница расположится в районе Покровское-Стрешнево по адресу: Волоколамское шоссе, владение 71/17. Пятиэтажное здание рассчитано на 304 номера, в нем планируют обустроить всю инфраструктуру, включая спа-комплекс, спортивно-восстановительный центр, тренажерный зал, рестораны и кафе.

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«Благодаря своему местоположению в непосредственной близости от стадиона „Спартак“ и футбольной базы комплекс площадью более 16 тысяч квадратных метров позволит спортсменам одноименного клуба на постоянной основе проводить тренировочные сборы», — пояснил Бочкарев.

Фасад гостиницы будет оформлен в стилистике футбольного клуба. Вокруг здания благоустроят территорию, вписав ее в общую городскую инфраструктуру, разместят парковку на 46 машино-мест, проведут тротуары и подъездные дороги.

«Популярный футбольный клуб „Спартак“ получит необходимую инфраструктуру, а болельщики из других городов и туристы — возможность остановиться в непосредственной близости от стадиона в современном районе со всей необходимой инфраструктурой и живописным парком у реки», — прокомментировал проект декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

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