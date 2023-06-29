Москва 29 июня 2023, 10:44 Гостиница и офисы появятся в центре Москвы после реорганизации по программе КРТ Заммэра Москвы Ефимов: в Мещанском районе реорганизуют участок по программе КРТ Сайт мэра и правительства Москвы

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На заброшенном участке земли на проспекте Мира проведут реорганизацию по программе комплексного развития территорий. Там возведут 170 тысяч «квадратов» общественно-деловой недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 23,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 1,7 миллиарда рублей. Владимир Ефимов Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений

Территория расположена рядом со станцией метро «Рижская», а также одноименными станциями Ленинградского направления Октябрьской железной дороги и МЦД-2.

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Заммэра отметил, что с помощью торгов определят правообладателя, который займется преображением площадки.

После реорганизации на месте устаревших торговых точек появятся гостиница площадью до 60 тысяч квадратных метров, торговые и офисные центры, банки, магазины и кафе, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

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