Москва 26 июня 2023, 21:03 Гостиничный комплекс начали строить в московском районе Замоскворечье Сергей Левкин: в ЦАО Москвы начали строить гостиничный комплекс Сайт мэра и правительства Москвы

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В центре столицы появится гостиница на 73 номера. Новый объект планируют сдать в эксплуатацию в следующем году, сообщил глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Гостиничный комплекс, состоящий из двух корпусов площадью 17,4 тысячи квадратных метров, объединит общее подземное пространство. Один из корпусов представляет собой трехэтажное здание с трехуровневыми номерами, фасад которого будет выходить на Большую Татарскую улицу в Замоскворечье.

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Другой корпус — переменной этажности от шести до восьми этажей, в нем разместят одноуровневые и двухуровневые номера, а также номера с террасами, уточнил Левкин.

Фасады гостиницы оформят в современном классическом стиле, чтобы объект гармонично смотрелся среди окружающей малоэтажной застройки.

Глава департамента добавил, что с января в центре Москвы достроили три гостиницы на 528 номеров в Хамовниках, Тверском и Пресненском районах. До конца 2023-го в Замоскворечье появится еще один отель на 240 номеров.

Ранее москвичам рассказали, что в Очаково-Матвеевском районе на западе города построят производственно-складской комплекс.