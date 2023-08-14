Москва 14 августа 2023, 09:25 Гости урбанфорума в «Лужниках» сыграют в квиз о столичной промышленности Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Для жителей и гостей Москвы подготовили необычное развлечение — веселую игру, где нужно ответить на вопросы о столичной промышленности. Квиз пройдет 19 августа в спортивном комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Регистрация на мероприятие уже началась. Всего будет четыре очных и одна онлайн-игра, каждая состоит из пяти раундов по полтора часа. Участвовать в состязаниях смогут команды до шести человек, так что можно повеселиться компанией.

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«Победить участникам помогут находчивость, логика и знание фактов о деятельности заводов и фабрик города. Подобные мероприятия — отличный повод весело провести время с близкими людьми, расширить кругозор и найти новые знакомства», — отметил Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Всего подготовили около 120 интересных вопросов, которые потребуют задействовать смекалку и воображение. Например, вспомнить, кто из литераторов причастен к популяризации промышленности, какие памятники посвящены столичным фабрикам и заводам, как связаны отечественное кино и День московской промышленности.

«Кроме того, необходимо будет соотнести предприятие и продукцию, которую там выпускают: пряники, неваляшек, конфеты „Москвичка“, парашюты и многое другое», — рассказали организаторы.

Заявку на участие можно подать на сайте «Открой#Моспром», там уже есть расписание квиза. Победителям интеллектуально-развлекательной игры вручат призы. Любители интеллектуального досуга не только весело проведут время, но и расширят свой кругозор, а также узнают необычные факты о столичной промышленности.