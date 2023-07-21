Москва 21 июля 2023, 12:58 Гости Московского урбанфорума виртуально прокатятся на велосипеде по ВДНХ Гостям Московского урбанистического форума покажут работу цифровой экосистемы столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Павильон «Цифровые технологии Москвы» представит гостям Московского урбанистического форума систему управления «Цифровой двойник Москвы» — инструмент для градостроительных и транспортных решений. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

Посетителям предложат познакомиться с демоверсией уникальной программы, 3D-моделью Останкинского района. Также они смогут совершить виртуальную велопрогулку по ВДНХ.

Гости увидят знаковые места главной выставки страны, осмотрят отреставрированные павильоны и одновременно познакомятся с цифровой экосистемой города. Также работу платформы можно будет изучить на примере одного из районов города. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Сергунина уточнила, что в демоверсии создали несколько динамических слоев с информацией, при переключении которых на экране появится визуализация местности со зданиями, водоемами и зелеными зонами.

Чтобы создать максимально точную цифровую копию столицы, пришлось сделать не менее двенадцати тысяч фотографий со всех возможных углов, с земли и воздуха. Такую модель города очень удобно использовать для градостроительства: можно сразу решить, как и куда впишется новое здание или транспортный путь.

Московский урбанистический форум проводится уже двенадцатый раз. В этом году он пройдет с 1 августа по 10 сентября в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе.

Ранее для «Лужников», которые также примут часть гостей форума, на сайте мероприятия создали отдельную страницу с программой мероприятий.