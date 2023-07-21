21 июля 2023, 12:58
Гости Московского урбанфорума виртуально прокатятся на велосипеде по ВДНХ
Гостям Московского урбанистического форума покажут работу цифровой экосистемы столицы
Павильон «Цифровые технологии Москвы» представит гостям Московского урбанистического форума систему управления «Цифровой двойник Москвы» — инструмент для градостроительных и транспортных решений. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.
Посетителям предложат познакомиться с демоверсией уникальной программы, 3D-моделью Останкинского района. Также они смогут совершить виртуальную велопрогулку по ВДНХ.
Гости увидят знаковые места главной выставки страны, осмотрят отреставрированные павильоны и одновременно познакомятся с цифровой экосистемой города. Также работу платформы можно будет изучить на примере одного из районов города.
Наталья Сергунина
Заместитель мэра Москвы
Сергунина уточнила, что в демоверсии создали несколько динамических слоев с информацией, при переключении которых на экране появится визуализация местности со зданиями, водоемами и зелеными зонами.
Чтобы создать максимально точную цифровую копию столицы, пришлось сделать не менее двенадцати тысяч фотографий со всех возможных углов, с земли и воздуха. Такую модель города очень удобно использовать для градостроительства: можно сразу решить, как и куда впишется новое здание или транспортный путь.
Московский урбанистический форум проводится уже двенадцатый раз. В этом году он пройдет с 1 августа по 10 сентября в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе.
Ранее для «Лужников», которые также примут часть гостей форума, на сайте мероприятия создали отдельную страницу с программой мероприятий.
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