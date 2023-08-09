09 августа 2023, 16:42
Гости Московского урбанфорума создадут цветочную арт-композицию
Новое цветочное арт-пространство появится в «Лужниках» на Московском урбанфоруме
В столице на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в «Лужниках» пройдут мастер-классы по созданию хризантем из фетра. По их завершении на площадке появится новое цветочное арт-пространство, сообщили на сайте мероприятия.
Цветочные мастер-классы проходят ежедневно, кроме понедельника. Принять в них участие может любой желающий любого возраста. После каждого урока сами гости смогут прикрепить результат своего творения на специальный зеленый стенд.
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Мастер-класс проходит в павильоне столичного комплекса городского хозяйства.
Москва считается одним из самых цветочных городов в мире. Только в этом году ее украсят более 56 миллионами растений.
Ранее жителям столицы сообщили, что с гостями Московского урбанистического форума в «Лужниках» проведут дискуссию о метавселенных.
Москва 2023
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