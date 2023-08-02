02 августа 2023, 16:43
Гости Московского урбанфорума смогут проверить свои знания о столице
Серию заданий на знание города предложат выполнить гостям Московского урбанфорума
Посетители Московского урбанистического форума получат возможность выполнить серию уникальных заданий, посвященных столице. До 10 сентября они смогут выбирать из сотни задач на сайте и в мобильном приложении проекта «Город заданий». Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Всего в рамках форума будет доступно около 100 заданий. Их объединят в формате марафона, включающего квизы, посещение квестов, парков, благоустроенных мест города, ярмарок и других локаций.
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В зависимости от успешности выполнения задач участникам будут начислять призовые баллы. За каждый уровень будут предоставлять дополнительные очки. Часть заданий можно будет выполнить в местах проведения форума, а остальные — вне его пределов.
Так, на площадке «Почувствуй город» Московского городского университета управления Правительства Москвы будут работать несколько шатров.
В павильоне «Прислушайся к русскому языку» посетители смогут пройти интерактивное обучение и загрузить результаты на платформу «Город заданий».
На территории спортивного комплекса «Лужники» будет доступен эколого-образовательный квест «Дерево знаний».
В шатре «Цифровые технологии Москвы» в «Лужниках» предложат принять участие в маршруте портала «Узнай Москву» и узнать больше об инновациях, применяемых в столице.
Московский урбанистический форум стартовал в столице 1 августа. Тематические зоны посвятили истории города, спортивных комплексов, развитию социальной сферы и многому другому.
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