Москва 02 августа 2023, 16:43 Гости Московского урбанфорума смогут проверить свои знания о столице Серию заданий на знание города предложат выполнить гостям Московского урбанфорума Сайт мэра и правительства Москвы

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Посетители Московского урбанистического форума получат возможность выполнить серию уникальных заданий, посвященных столице. До 10 сентября они смогут выбирать из сотни задач на сайте и в мобильном приложении проекта «Город заданий». Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Всего в рамках форума будет доступно около 100 заданий. Их объединят в формате марафона, включающего квизы, посещение квестов, парков, благоустроенных мест города, ярмарок и других локаций.

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В зависимости от успешности выполнения задач участникам будут начислять призовые баллы. За каждый уровень будут предоставлять дополнительные очки. Часть заданий можно будет выполнить в местах проведения форума, а остальные — вне его пределов.

Так, на площадке «Почувствуй город» Московского городского университета управления Правительства Москвы будут работать несколько шатров.

В павильоне «Прислушайся к русскому языку» посетители смогут пройти интерактивное обучение и загрузить результаты на платформу «Город заданий».

На территории спортивного комплекса «Лужники» будет доступен эколого-образовательный квест «Дерево знаний».

В шатре «Цифровые технологии Москвы» в «Лужниках» предложат принять участие в маршруте портала «Узнай Москву» и узнать больше об инновациях, применяемых в столице.

Московский урбанистический форум стартовал в столице 1 августа. Тематические зоны посвятили истории города, спортивных комплексов, развитию социальной сферы и многому другому.