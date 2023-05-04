Москва 04 мая 2023, 10:06 Гости фестиваля «Московская весна» сделают открытки для ветеранов ВОВ Посетителей фестиваля «Московская весна» пригласили поздравить ветеранов с Днем Победы РИА «Новости»

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Москвичи и гости столицы смогут поздравить участников СВО и ветеранов с Днем Победы авторскими онлайн-открытками. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В центре российской столицы и в других округах на 27 площадках фестиваля «Московская весна» гости смогут поздравить с Днем Победы ветеранов и военных, принимающих участие в спецоперации.

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Посетителям предложат создать уникальное поздравление на мастер-классах. Специалисты помогут сделать особенную открытку.

«Поздравительные открытки на площадках московских фестивалей начали мастерить в 2022 году: первые поздравления гости написали осенью на праздновании Дня народного единства. Идея сказать теплые слова понравилась москвичам, поэтому мы снова организуем сбор поздравлений», — отметили в оргкомитете фестиваля.

В Парке Горького 7 мая в 12:00, 15:00 и 18:00 и 8 мая в 13:00 и 17:00 гости смогут сделать открытку в честь Дня Победы, а также составить праздничные букеты для ветеранов.

На Тверской площади состоятся мастер-классы, где присутствующим покажут, как оформить оригинальные открытки. Мероприятие пройдет с 6 по 9 мая в 16:00 в шале «Пальмовая оранжерея» и в 17:00 в шале «Цветочная оранжерея».

В проезде Серебрякова 6 мая в 13:00 и 18:00, 7 мая в 18:00 гостям предложат изготовить объемную 3D-открытку для ветеранов.

Кроме того, 6 мая в 14:00, 8 мая в 12:00 можно будет создать открытки с вышивкой Вечного огня, а также ознакомиться с техникой квиллинга и сделать открытку со словами благодарности 6 мая в 17:00 и 8 мая в 15:00.

В сквере у Гольяновского пруда юные посетители смогут создать поздравительные открытки 6 мая в 12:00, 15:00 и 18:00, 8 мая в 13:00 и 16:00 и 9 мая в 14:00 и 17:00.