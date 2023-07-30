Москва 30 июля 2023, 17:29 Гостей ВДНХ пригласили на занятия водными видами спорта Москвичам перечислили виды спорта, которыми можно заняться на ВДНХ Фото: пресс-служба ВДНХ

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Представители ВДНХ предложили несколько вариантов досуга поклонникам активного отдыха на воде. Гостей ждут занятия вейкбордингом, сапбордингом или катание на лодках, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В вейк-парке на 2-м Каменском пруду инструкторы научат уверенно держаться на доске и мчаться на ней за катером. Желающие смогут приобрести разовый сет или абонементы на 10, 20 и 40 уроков по вейкбордингу. При этом доски, гидрокостюм, жилет и шлем для занятий можно за отдельную плату арендовать. Ознакомиться с графиком работы вейк-парка и узнать тарифы можно на сайте.

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В парке «Останкино» на Садовом пруду на станции «Порт» можно взять напрокат инвентарь и научиться сапбордингу — аналогу серфинга. Также там доступны для аренды катамараны и лодки. Расписание и цены размещены на сайте ВДНХ.

На станции «Алые паруса», которая расположена на 3-м Каменском пруду на ВДНХ, тоже есть прокат лодок и катамаранов.

Ранее жителям столицы сообщили, что «Спортивные выходные» пройдут на Московском урбанфоруме в Гостином дворе. Их проведут олимпийские чемпионы, музыканты и актеры.