30 июля 2023, 17:29
Гостей ВДНХ пригласили на занятия водными видами спорта
Москвичам перечислили виды спорта, которыми можно заняться на ВДНХ
Представители ВДНХ предложили несколько вариантов досуга поклонникам активного отдыха на воде. Гостей ждут занятия вейкбордингом, сапбордингом или катание на лодках, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В вейк-парке на 2-м Каменском пруду инструкторы научат уверенно держаться на доске и мчаться на ней за катером. Желающие смогут приобрести разовый сет или абонементы на 10, 20 и 40 уроков по вейкбордингу. При этом доски, гидрокостюм, жилет и шлем для занятий можно за отдельную плату арендовать. Ознакомиться с графиком работы вейк-парка и узнать тарифы можно на сайте.
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В парке «Останкино» на Садовом пруду на станции «Порт» можно взять напрокат инвентарь и научиться сапбордингу — аналогу серфинга. Также там доступны для аренды катамараны и лодки. Расписание и цены размещены на сайте ВДНХ.
На станции «Алые паруса», которая расположена на 3-м Каменском пруду на ВДНХ, тоже есть прокат лодок и катамаранов.
Ранее жителям столицы сообщили, что «Спортивные выходные» пройдут на Московском урбанфоруме в Гостином дворе. Их проведут олимпийские чемпионы, музыканты и актеры.
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