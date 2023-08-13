Москва 13 августа 2023, 17:26 Гостей МУФ на выставке «Станция Манеж» встретят мультяшные герои в Москве Герои мультфильмов встретят гостей МУФ-2023 на выставке «Станция Манеж» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На встречу посетителям Московского урбанфорума на выставке «Станция Манеж» выйдут персонажи из советских мультфильмов. Мероприятие начнется в середине августа и продлиться до 10 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По словам замначальника Московского метрополитена Юлии Темниковой, на выставке гости смогут увидеть трансформацию столичного транспорта за последние годы, а также познакомиться с масштабными проектами, которые удалось реализовать.

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Юным посетителям пообещали погружение в мир транспорта и ознакомление с его устройством. В детской зоне их встретит Волк и Заяц из мультсериала «Ну, погоди! Каникулы», Бо из «Оранжевой коровы», а также Малыш и Карлсон. С героями можно будет сфотографироваться, а с Чебурашкой — обняться.

Кроме того, семейный досуговый центр подготовил для детей образовательную и развлекательную программу. Их научат правилам безопасности на дорогах и вручат игрушечные права на мотоцикл.

Ранее горожанам сообщили, что мастер-классы для детей проведут во время Московского урбанфорума на площадках «Моего района». Юные посетители примерят на себя роль скульптора в большой песочнице, а дети постарше изучат мастерство автомобилестроения.