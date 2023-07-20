Москва 20 июля 2023, 10:21 Гостей Московского урбанистического форума научат спасать людей и действовать при пожаре Столичные спасатели проведут мастер-класс для гостей Московского урбанистического форума Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные пожарные и спасатели покажут посетителям Московского урбанистического форума базовые навыки спасения людей в разных ситуациях. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

В любой день с 1 августа по 10 сентября, кроме понедельников, сотрудники московских экстренных служб будут проводить мастер-классы в «Лужниках» для всех желающих в специальном мобильном учебно-консультационном пункте.

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Посетителям мероприятия покажут и расскажут, как реанимировать человека с помощью сердечно-легочной реанимации, а также как правильно использовать на воде спасательный круг и конец Александрова, чтобы вытащить утопающего.

Для самых смелых на территории форума оборудуют специальный скалодром. Именно на таких тренажерах сотрудники экстренных служб учатся преодолевать препятствия при пожарно-спасательных и аварийно-спасательных работах.

В интерактивном учебно-тренировочном комплексе гости узнают, что срочно можно и нужно предпринять при возникновении возгорания в жилом доме или на заправке.

Ранее на сайте мэра столицы рассказали об интерактивной площадке «Почувствуй город», созданной для Московского урбанистического форума.