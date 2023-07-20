20 июля 2023, 10:21
Гостей Московского урбанистического форума научат спасать людей и действовать при пожаре
Столичные спасатели проведут мастер-класс для гостей Московского урбанистического форума
Столичные пожарные и спасатели покажут посетителям Московского урбанистического форума базовые навыки спасения людей в разных ситуациях. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.
В любой день с 1 августа по 10 сентября, кроме понедельников, сотрудники московских экстренных служб будут проводить мастер-классы в «Лужниках» для всех желающих в специальном мобильном учебно-консультационном пункте.
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Посетителям мероприятия покажут и расскажут, как реанимировать человека с помощью сердечно-легочной реанимации, а также как правильно использовать на воде спасательный круг и конец Александрова, чтобы вытащить утопающего.
Для самых смелых на территории форума оборудуют специальный скалодром. Именно на таких тренажерах сотрудники экстренных служб учатся преодолевать препятствия при пожарно-спасательных и аварийно-спасательных работах.
В интерактивном учебно-тренировочном комплексе гости узнают, что срочно можно и нужно предпринять при возникновении возгорания в жилом доме или на заправке.
Ранее на сайте мэра столицы рассказали об интерактивной площадке «Почувствуй город», созданной для Московского урбанистического форума.
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