Москва 05 мая 2023, 19:27 Гостей фестиваля «Московская весна» научат готовить блюда на гриле Повара проведут кулинарные мастер-классы на фестивале «Московская весна» freepik.com

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Жителей и гостей столицы научат готовить блюда на гриле во время фестиваля «Московская весна». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Посетителям фестивальных площадок покажут, как готовится шашлык на печах-офирах, а также раскроют секреты варки настоящих щей из кислой капусты.

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«Мастер-классы для гостей проведут профессиональные повара, которые помогут приготовить привычные блюда, но с новым вкусом», — отметили в пресс-службе правительства.

На площадках, расположенных на улицах Перерве, Городецкой и Сухонской, на площади Славы в Кузьминках, на Коптевском, Ореховом бульварах и бульваре Дмитрия Донского, 6, 7 и 8 мая, в 12:00, гостям покажут, как пожарить шашлык из куриных бедер с овощами на гриле. А в 14:00 профессионалы будут готовить наваристые щи.

Мастер-классы по приготовлению форели на гриле состоятся 6, 7, 8 мая, в 12:00, на улицах Адмирала Руднева, Хачатуряна, Профсоюзной, Митинской, Матвеевской, на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, а также в скверах у Гольяновского пруда и у станции метро «Некрасовка».

В этих же локациях, но в 14:00, повара научат гостей варить гороховый суп с салом.

На улицах Ключевой, Теплый Стан и Святоозерской 6, 7 и 8 мая, в 12:00, посетителям расскажут, как печь пирог из сладкого теста с кабачками и сыром, а в 14:00 приготовят кулеш из крупы с мясом.

На всех площадках, где проходят кулинарные занятия, 9 мая, в 12:30, можно научиться готовить обед из перловой крупы, тушеного мяса и овощей, а в 14:30 — гречневую армейскую кашу с тушеной говядиной и грибами.