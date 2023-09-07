Москва 07 сентября 2023, 16:19 ГОСТ по ведению электронной исполнительной документации в строительстве пересмотрят в Москве ГОСТ по электронной исполнительной документации в строительстве пересмотрят Фото: freepik.com

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Предложения по изменению ГОСТ Р 70108-2022 «Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» направили в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Электронный формат сократит бумажную работу и уменьшит сроки строительства объектов, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Проект документа уже прошел публичные слушания, и с учетом полученных предложений, а также накопленного Москвой большого опыта по ведению исполнительной документации в электронном виде подготовлен свод предложений по корректировке проекта ГОСТ и направлен в Минстрой и НОСТРОЙ на рассмотрение», — уточнил он.

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По словам заммэра, в ГОСТе прописано, как правильно нужно вести и формировать журналы учета выполненных работ, а также исполнительную электронную документацию при строительстве, реконструкции, капремонту объектов капитального строительства. Также в ГОСТе указаны правила формирования единой среды для взаимодействия участников строительства.

Левкин добавил, что благодаря электронному формату станет меньше бумажных документов, а также будет проще формировать и вести исполнительную документацию при строительстве объектов.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в районе Якиманка построят офисное здание. Его спроектировали под стиль Старомонетного переулка.