Москва 25 июля 2023, 18:58 Госструктуры вновь стали основными арендаторами и покупателями офисов в Москве «Коммерсант»: офисный рынок в Москве получил господдержку после введения западных санкций Фото: freepik.com

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Представители госструктур стали основными игроками на рынке офисной недвижимости в Москве во время санкций. Количество сделок с их участием может стать максимальным за всю историю, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на CORE.XP.

«Массовый уход зарубежных компаний и общая неопределенность вернули офисный рынок Москвы к ситуации семилетней давности, когда основными арендаторами и покупателями такой недвижимости были госструктуры», — отметили СМИ.

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В 2023 году доля госсектора может занять 32% от общего объема сделок аренды и купли-продажи офисов против 12% в прошлом году.

Исследователи предположили, что возможен резкий рост на количество сделок на московском рынке недвижимости с участием госструктур и госкорпораций. До конца этого года они могут арендовать и выкупить 600 тысяч «квадратов» офисных помещений. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, когда показатели считались рекордными.

Ранее аналитики подсчитали, что площадь квартир в новостройках в Москве за пять лет сократилась на 20%.