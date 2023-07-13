Москва 13 июля 2023, 18:22 Госдума приняла закон о регулировании деятельности гаражных объединений Госдума приняла закон, регулирующий деятельность гаражных объединений РИА «Новости»

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Государственная дума одобрила нормы регулирования для владельцев гаражей. При этом закон не коснулся боксов у домов на обособленных участках и отдельных объектов производственного и коммерческого назначения, сообщил ТАСС.

Принятый документ определяет гараж как нежилое сооружение только для хранения транспортных средств. В гаражах могут быть подвалы и не больше двух наземных этажей.

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Кроме того, согласно закону, гаражи на территории гаражного назначения могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общую кровлю, фундамент и коммуникации, а также быть отдельно стоящими объектами капстроительства.

За территорию гаражного назначения будут считать площадь с земельными участками с гаражами. Помимо этого, согласно документу, гаражный комплекс — это здание или сооружение для размещения транспортных средств, а также в которых есть машино-места. В нем могут быть нежилые помещения. В отношении гаражного комплекса территория гаражного назначения не устанавливается.

Закон не затронет отношения, связанные с использованием гражданами и юрлицами объектов для хранения техники и оборудования, необходимых для обеспечения работы государственных органов. Также он не касается паркингов в жилых домах и парковочных мест, установленных Градостроительным кодексом.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете на самовыгул собак и кошек.