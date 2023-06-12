Москва 12 июня 2023, 09:49 Горожанам рассказали об акции «Московская музейная неделя» Акция «Московская музейная неделя» пройдет в столице с 12 по 18 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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В культурной акции примут участие Московский музей современного искусства, Дарвиновский музей, государственный музей-заповедник «Царицыно». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Жители и гости столицы с 12 по 18 июня смогут посетить бесплатно городские музеи во время ежемесячной акции «Московская музейная неделя».

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«Каждую третью неделю месяца в столичные музеи можно попасть бесплатнo — выбран день, когда можно свободно посетить все площадки того или иного учреждения», — уточнили в пресс-службе.

Желающим посмотреть экспозиции нужно предварительно приобрести бесплатный электронный билет на сайте музея или на mos.ru.

Московский музей современного искусства представит выставку живописи и графики Андрея Сарабьянова, музей-заповедник «Кузьминки-Люблинo» — выставку «Три века русской парфюмерии».

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Ранее музей транспорта Москвы отреставрировал один из старейших экспонатов своей коллекции.