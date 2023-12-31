Москва 31 декабря 2023, 11:01 Горожанам рассказали о мероприятиях в павильоне «Макет Москвы» в праздники Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в праздники будет работать по особому графику Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Посетить павильон «Макет Москвы», расположенный на ВДНХ, в новогодние каникулы можно будет ежедневно с 10:00 до 22:00. Исключением станут лишь 31 декабря, 1, 7 и 9 января из-за проведения техобслуживания на объекте, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Будем ждать гостей и рассчитывать на новый рекорд по посещаемости», — отметил он.

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Заммэра уточнил, что в прошлом году во время длинных выходных в павильоне «Макет Москвы» побывали свыше 18,3 тысячи человек.

В предстоящие праздники каждый час можно будет посмотреть светотехнические представления, 2, 6 и 8 января их будут транслировать каждые 30 минут. С 3 по 5 января посетителей ждет инновационный VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы».

К Новому году в павильоне усовершенствовали звуковую систему, провели косметический ремонт и подготовили аудиальное шоу «Говорит Москва!»

С 10 января павильон будет открыт для посещений каждый день, кроме понедельника. Ознакомиться с расписанием «Макета Москвы» можно на сайте или в его мобильном приложении.

Москвичи также назвали полюбившиеся павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек.