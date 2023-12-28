Москва 28 декабря 2023, 12:53 Горожанам перечислили самые популярные функции приложения «Московский транспорт» Свыше 800 тысяч пассажиров начали использовать приложение «Московский транспорт» Freepik

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Прогноз прибытия транспорта и расписание стали самыми популярными функциями приложения «Московский транспорт» в уходящем году. Сервисом ежедневно начали пользоваться свыше 800 тысяч человек, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Приложение „Московский транспорт“ скачали уже более 6,5 миллиона раз, каждый день им пользуются больше 800 тысяч человек», — уточнил он.

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Ликсутов отметил, что в этом году сервис оснастили новыми функциями и поменяли оформление. Теперь пользователи смогут следить за маршрутами электросудов, общаться с чат-ботом Александрой, бронировать каршеринговые машины всех операторов.

Приложение позволяет привязать и пополнять карту «Тройка», подключаться к оплате проезда по биометрии, а также заказать и оплачивать поездку сервиса «По пути».

В 2023 году жители и гости столицы с помощью приложения чаще всего интересовались, когда приедет нужный транспорт, а также расписанием. Кроме того, среди пользователей особо востребованными оказались такие инструменты, как построение маршрутов, активация зарядки для электромобилей и пополнение карты «Тройка».

В преддверии праздника в Москве также выпустили карты «Тройка» в новогоднем оформлении. Тематические проездные появились в продаже.