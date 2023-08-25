Москва 25 августа 2023, 08:33 Горожан пригласили на «Лошадиный праздник» в Московский зоопарк «Лошадиный праздник» пройдет в Московском зоопарке 27 августа Фото: freepik.com

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В Московском зоопарке отметят «Лошадиный праздник» в последнее летнее воскресенье. Гостей ждут лошадиный парад и знакомство с редкими породами этих животных, сообщили в пресс-службе столичного зоосада в Telegram-канале.

Мероприятие начнется 27 августа в библиотеке Московского зоопарка. Посетители смогут прослушать лекцию о лошадях «Кони — ветер в гривах».

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Кроме того, гостям расскажут о разновидностях лошадей, что общего у них с сороками. Также можно будет узнать факты о боевых конях, многовековых традициях выездки, о гигантах и карликах лошадиного мира. Затем в конюшне зоосада состоится лошадиный парад. В нем примут участие лошади и пони самых древних и современных пород. Изюминкой программы станет жемчужина русского коневодства, порода, появившаяся на свет благодаря одному из известных полководцев петровского времени.

Посмотреть парад могут все желающие по предварительной регистрации бесплатно с купленным билетом в зоопарк. Тем, кто не сможет прийти на праздник, предложили поучаствовать в интернет-игре «Кони из книжек», где по небольшому отрывку нужно определить известное произведение.

Ранее детеныши овцебыка и сычуаньского такина появились на свет в Московском зоопарке. Они уже подросли и окрепли.