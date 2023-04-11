Москва 11 апреля 2023, 13:22 Городской транспорт Москвы в пасхальную ночь будет работать дольше обычного Мэр Москвы Собянин: в пасхальную ночь городской транспорт будет работать дольше РИА «Новости»

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В пасхальную ночь городской столичный транспорт будет работать дольше. А 16 и 23 апреля автобусы будут ходить сразу по 35 бесплатным маршрутам до городских кладбищ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что метро и МЦК в пасхальную ночь будут работать до 02:00. А более 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов — до 03:30.

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При этом 16 ночных маршрутов продолжат работать в стандартном режиме.

«В пасхальное воскресенье добавим также 35 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и ж/д до 16 городских кладбищ», — добавил мэр столицы.

Кроме того, на Пасху, Красную горку и Радоницу с 06:00 до 16:00 на некоторых участках дороги ограничат движение транспорта. Речь идет о ряде улиц возле кладбищ.

Собянин добавил, что сами кладбища к празднику уже привели в порядок. Там также установили пункты бесплатного проката инвентаря — они будут работать с 09:00 до 19:00 в дни религиозных праздников.