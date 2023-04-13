Москва 13 апреля 2023, 14:06 Москвичей пригласили на городской субботник 15 апреля Заммэра Москвы Бирюков: весенний субботник пройдет в Москве 15 апреля РИА «Новости»

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Ежегодный общегородской субботник пройдет в Москве 15 апреля. Поучаствовать может любой желающий, говорится на официальном сайте мэра столицы.

Экоактивисты очистят от мусора парки и скверы, придомовые территории и общественные пространства, а также высадят деревья и кустарники. К субботнику присоединятся сотрудники Комплекса городского хозяйства. Весь инвентарь и посадочные материалы уже подготовили.

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«Приглашаем всех неравнодушных москвичей принять участие в предстоящем субботнике, тем более в этот день синоптики обещают хорошую погоду. Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать наш город лучше, повышать уровень комфорта и безопасности», — рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Желающим поучаствовать посоветовали надеть удобную одежду и обувь. Брать с собой мусорные мешки или перчатки не стоит — весь необходимый инвентарь выдадут коммунальные службы. Для этого необходимо обратиться в местное отделение ГБУ «Жилищник» или районную управу.

Традиционный месячник по уборке и благоустройству стартовал в Москве еще 1 апреля. Специалисты чистят, красят и ремонтируют городские объекты после осенне-весеннего периода.