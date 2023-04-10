Москва 10 апреля 2023, 09:29 Городской сад появится рядом с ледовым дворцом в Ясеневе Собянин: рядом с ледовым дворцом в Ясеневе разобьют городской сад Фото: сайт мэра Москвы

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В Ясеневе в этом году достроят новый ледовый дворец «Самбо-70». К моменту его открытия благоустроят и прилегающую территорию, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он уточнил, что речь идет о пространстве между Тарусской и Ясногорской улицами. Сегодня там находится «слегка ухоженный пустырь», где люди гуляют с животными и срезают путь до метро.

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По словам мэра Москвы, эту территорию планируют превратить в «регулярный городской сад».

«Сетка прямых и симметричных прогулочных аллей будет иметь многочисленные выходы к метро, ледовому дворцу и жилым домам по обе стороны променада», — отметил он.

В саду высадят новые хвойные и лиственные растения, а у центральной прогулочной зоны появятся разноуровневые цветники из многолетников.

Кроме того, в саду по просьбам жителей построят амфитеатр со сценой. А с Тарусской улицы установят зону для выгула и дрессировки собак.

Благоустройство позволит сделать территорию полноценным общественным пространством, заключил Собянин.