Москва 21 июля 2023, 12:47 Городским Wi-Fi на остановках транспорта в Москве воспользовались 350 тысяч раз с начала года Ликсутов: городским Wi-Fi на остановках в Москве воспользовались 350 тысяч раз в этом году Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители Москвы преимущественно пользуются городским Wi-Fi на автобусных и речных вокзалах, а также автостанциях. Среди них Центральный и международные автовокзалы, Саларьево, Южные и Северные Ворота, а также Северная и Южная остановки речных трамваев. С начала года к сети подключились более 350 тысяч раз, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Бесплатный Wi-Fi на столичных автовокзалах, автостанциях и речных вокзалах — это удобный и востребованный у пассажиров сервис. Помимо быстрого интернета, перед отправлением здесь всегда можно воспользоваться комфортными залами ожидания, зарядить телефон и посидеть в кафе», — сказал он.

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Ликсутов добавил, что подключиться к сети можно на выставках, в кафе и ресторане Музея транспорта Москвы.

Всего городской Wi-Fi объединяет более 24 тысяч точек доступа. Для того чтобы подключиться, необходимо выбрать из списка Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС-сообщению, а затем нажать кнопку «Войти в интернет».

В конце мая более 350 московских библиотек подключили к бесплатному Wi-Fi.