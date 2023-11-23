Москва 23 ноября 2023, 16:18 Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада Бирюков: городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности РИА «Новости»

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В Москве, по прогнозам синоптиков, ожидается метель, а прирост снега может составить до 10 сантиметров. По этой причине городские службы перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов», — уточнил он.

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Коммунальщики уже провели в столице превентивную противогололедную обработку проезжей части. Они будут следить за состоянием улично-дорожной сети и вечером подметут трассы и тротуары и вновь обработают их против льда. Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК и объектам социальной сферы.

Кроме того, на МКАД и в Новой Москве организовали дежурство тягачей для помощи водителям грузовиков.

В пятницу утром коммунальщики очистят от снега и наледи кровли и выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

Ранее в Москве продлили на пятницу «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы.