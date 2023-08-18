Москва 18 августа 2023, 16:29 Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве Бирюков: городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В связи с неблагоприятным прогнозом погоды столичные коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, коммунальщики начали проверку систем водоотведения. Они очистят водоприемные решетки, дренажные системы, ливнестоки и колодцы. Бригады ГУП «Мосводосток» с техникой, предназначенной для откачивания воды, разместят в местах возможного ее скопления.

Согласно данным синоптиков, сегодня после 15:00 в столице ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. Петр Бирюков

Специалисты также примут меры по защите зданий, транспорта, торговых объектов и строящихся сооружений от порывов ветра. Особое внимание уделят функционированию систем жизнеобеспечения.

Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными, соблюдать правила безопасности, не укрываться под деревьями и не парковаться под ними. Водителям рекомендовали быть особенно осторожными на дорогах.

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