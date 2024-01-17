Москва 17 января 2024, 18:14 Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве Бирюков: городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада 18–19 января. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — добавил он.

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По словам заммэра, в Москве ожидаются снег, метель и порывы ветра до 21 метра в секунду. На дорогах может образоваться снежный накат и гололедица, прирост снега к утру 19 января составит до 12 сантиметров.

В связи с непогодой коммунальщики будут проводить непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Они организуют работы по механизированному прометанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, а также обработают дороги против гололеда. Особое внимание уделят пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и объектам социальной сферы.

Кроме того, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в Новой Москве будут дежурить тягачи. По окончании снегопада коммунальщики проведут очистку крыш зданий.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила о резких колебаниях температуры в Москве в ближайшие дни.