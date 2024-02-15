Москва 15 февраля 2024, 10:37 Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада в Москве

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Коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада, который начался ночью и, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться весь день. Об этом сообщил в Telegram-канале Комплекс городского хозяйства столицы.

«В уборке города от снега задействовано необходимое количество сил и техники», — отметили в пресс-службе.

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В 6:00 состоялась тщательная механическая очистка дорог и тротуаров и их противогололедная обработка. Эти действия будут повторять в течение всего дня.

В приоритете коммунальщиков — очистка пешеходных дорожек, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, входам в метро, МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального и потребительского значения.

Водителям порекомендовали воздержаться от использования личного автотранспорта или, если это неизбежно, быть предельно внимательными на дорогах, строго придерживаться установленных ограничений скорости и дистанции, проявлять понимание к деятельности коммунальных служб и не мешать движению спецтехники.

Снегопад обрушился на Москву в ночь на четверг. Прошлой ночью мегаполис попал под влияние атмосферного фронта.