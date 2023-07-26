Москва 26 июля 2023, 12:25 Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды Бирюков: городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды Сайт мэра и правительства Москвы

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Синоптики спрогнозировали в Москве резкое ухудшение погодных условий во второй половине дня. По этой причине городские службы перевели в режим повешенной готовности, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад», — сказал он.

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Кроме этого, в Москве организовали информирование жителей через СМИ и городские табло. В зонах отдыха и парках дежурят сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.

Бирюков добавил, что специалисты приступили к проверке систем водоотведения, очистке ливневок и колодцев. На улицах дежурят аварийные бригады «Мосводостока».

Также предпринимаются меры по защите сооружений и зданий от порывов ветра.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова пообещала москвичам неустойчивую погоду в ближайшие дни. В том числе, в столице пройдут ливни с грозами, местами выпадет град.