Москва 08 сентября 2023, 19:10 Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы в День города Бирюков: городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в День города Фото: пресс-служба ПАО «Россети Московский регион»

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В День города городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, с 8 сентября и до окончания праздничных мероприятий все предприятия и компании комплекса городского хозяйства будут работать в круглосуточном режиме. На постоянное дежурство выведут 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, оснащенных специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.

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«Приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Благодаря существующим резервам мощностей они готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным», — сообщили в пресс-службе городского хозяйства Москвы.

Кроме того, на особый контроль возьмут мероприятиями по уборке города. Также в столице усилят контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Также стало известно о том, что схему движения изменят на некоторых улицах Москвы на выходных из-за празднования Дня города.