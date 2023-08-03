Москва 03 августа 2023, 16:51 Город в городе. XII Московский урбанистический форум знакомит гостей с достижениями столицы Пресс-служба Московского урбанистического форума

Читать 360tv в

Московский урбанистический форум продолжается в спортивном комплексе «Лужники» и на других площадках города. На масштабном мероприятии жителей и гостей столицы знакомят с ее достижениями.

XII Московский урбанистический форум проходит сразу в четырех локациях. Только на одной из площадок организовали более 30 тематических пространств. Мероприятие проводят по концепции «город в городе».

На мощеных улочках дают спектакль, бросают мяч через волейбольную сетку — и все это в «Лужниках», где даже не тает лед. Благодаря многочисленным павильонам гости могут узнать, чем гордится Москва, а также заглянуть в будущее.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

«Программа в „Лужниках“ — она, в принципе, очень масштабная. Ежедневно здесь проходит более 350 мероприятий. У нас здесь представлено более 30 тематических зон, где мы показываем, как развивается, как живет сегодня город», — рассказала руководитель дирекции Московского урбанистического форума Анастасия Попова.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Мероприятие впечатляет посетителей не только тематическими павильонами. Здесь предлагают послушать живую музыку, поучаствовать в мастер-классах и не только. Прикоснуться и ощутить импульсы мегаполиса можно до 10 сентября.