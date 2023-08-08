Москва 08 августа 2023, 10:48 Горку зимних видов спорта открыли на Московском урбанфоруме в «Лужниках» Посетители Московского урбанфорума в «Лужниках» смогут научиться кататься на сноуборде Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей столицы бесплатно научат кататься на сноуборде на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках». Занятие проведут профессиональные инструкторы, сообщили на официальном сайте мэра города.

Организаторы Московского урбанфорума создали специальную горку «Путешествие в Рождество» для зимних видов спорта на площадке программы «Мой район» в «Лужниках». Зону катания на сноубордах поделили на две части.

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Первая предназначена для новичков: там научат вставать на доску. Продолжительность каждого занятия составит не менее часа. Этого времени хватит, чтобы научиться самостоятельно кататься на сноуборде. Снаряжение можно взять по предварительной записи в этот же день.

На второй части сноубордической зоны профессионалы смогут отточить свои навыки на трамплинах. Можно прийти со своим оборудованием.

В выходные дни с 15:00 на горке будут выступать профессиональные райдеры и лучшие российские спортсмены. Зрители увидят различные сложнейшие трюки, которые исполнят профессиональные атлеты. С противоположной стороны от сноубордических горок разместили зону тюбинга для бесплатного катания на ватрушках.

Ранее центр «Зотов» разработал для Мосурбанфорума серию детских мастер-классов об архитектуре. Бесплатные творческие занятия пройдут с 8 по 13 августа.