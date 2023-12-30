Москва 30 декабря 2023, 19:07 Горячий чай и сладости будут раздавать на четырех причалах Москвы в праздники Ликсутов: с 30 декабря по 8 января москвичей будут угощать чаем на причалах Freepik

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В новогодние каникулы в Москве ожидается резкое похолодание до -15 градусов. Жителям и гостям мегаполиса в эти дни предложат согреться горячим чаем на четырех причалах, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с 30 декабря по 8 января включительно на четырех причалах регулярных речных маршрутов электросудов пассажиров будут бесплатно угощать горячими напитками и сладостями.

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Раздавать чай, шоколад и печенье планируют на конечных причалах «Сердце столицы», «Киевский», ЗИЛ и «Печатники».

Ликсутов напомнил, что в уходящем году в Москве запустили первые в мире круглогодичные маршруты электросудов. Москвичи и гости столицы за это время примерно 400 раз воспользовались поездками на двух маршрутах речного транспорта.