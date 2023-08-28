Москва 28 августа 2023, 13:32 Горячая линия соцзащиты населения Москвы приняла более 1,7 миллиона звонков Москвичи обратились на горячую линию соцзащиты более 1,7 млн раз за 4 года Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице уже четыре года работает горячая линия единой справочной службы столичного департамента труда и соцзащиты населения. За это время на нее обратились более 1,7 миллиона раз. Наиболее частыми стали вопросы о работе центров «Московского долголетия», сообщила руководитель справочной Екатерина Кузнецова.

«Сотрудники горячей линии в любое время ответят на вопросы по социальной поддержке жителей столицы, проконсультируют о положенных выплатах и льготах, подскажут, как стать участником столичных социальных проектов, при необходимости соединят с подведомственным учреждением», — подчеркнула она

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Всего с момента начала работы горячей линии количество обращений выросло более чем в 37 раз. В первый год поступило 14 тысяч звонков, а за первые семь месяцев этого года — 538 тысяч раз.

Кроме того, за четыре года список проблем, которые жители столицы могут решить благодаря единой справочной службе, увеличился с нескольких десятков до 1,8 тысячи. Звонки принимаются круглосуточно и без выходных.

Ранее жителям столицы сообщили, что новый сезон клуба мемуаристики «Линия жизни» открыли в Москве. Стать участником могут все желающие старшего возраста.