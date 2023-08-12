12 августа 2023, 09:59
«Гордимся нашими спортсменами». Собянин поздравил москвичей с Днем физкультурника
Собянин поздравил москвичей с Днем физкультурника и столетием столичного спорта
Ежегодно во вторую субботу августа принято отмечать торжество здорового образа жизни — День физкультурника. В этом году он выпал на 12 августа, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех причастных с праздником в своем личном блоге.
«Москва — город, который всегда отличался своим спортивным духом и активностью. Мы гордимся нашими спортсменами, тренерами, организаторами и всеми, кто делает московский спорт таким сильным и успешным», — отметил он.
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Глава города добавил, что благодаря физической активности не только улучшается здоровье и фигура, но и появляются уверенность в себе, дисциплина, настойчивость и командный дух. Люди объединяются во время спортивных занятий, преодолевают трудности и достигают высоких результатов.
«Хочу поздравить всех москвичей, занимающихся спортом, с этим замечательным праздником. Вы настоящие герои, которые каждый день тренируются, совершенствуются и достигают новых вершин», — сказал мэр.
Кроме того, Собянин поблагодарил тренеров и специалистов, которые развивают спорт в мегаполисе. Они делают Москву спортивной столицей, где каждый может найти свое место и реализовать свой потенциал.
Ранее Собянин назвал победителей московского конкурса лучших строительных проектов. Лучшим стала Большая кольцевая линия метро.
Спортсмены
Сергей Собянин
Москва 2023
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