Москва 24 августа 2023, 13:51 «Горбушкин двор» может потерять почти треть площадей по решению суда «Коммерсант»: суд в Москве принял решение о сносе почти трети площади ТЦ «Горбушкин двор» РИА «Новости»

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск мэрии города о сносе части построек на территории ТЦ «Горбушкин двор». В их число вошли помещения, которые возвели без необходимой разрешительной документации. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Суд обязал собственника снести самовольные постройки на площади 18 тысяч квадратных метров. Также ликвидации подлежали часть автомойки на территории в 1,2 тысячи «квадратов» и парковки.

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Общая площадь торгового комплекса составляет 60,8 тысячи квадратных метров. Требования мэрии о сносе всей автомойки и парковки суд не удовлетворил.

Кроме этого, права собственности МТЗ «Рубин» признали отсутствующими.

Ранее стало известно, что Москва приняла в собственность более 100 заброшенных объектов. За полгода в суды подали 246 заявлений, чтобы признать права собственности города на бесхозяйные объекты.