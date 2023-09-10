Москва 10 сентября 2023, 12:57 Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы Вице-премьер Татьяна Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы очно РИА «Новости»

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В Москве стартовал третий день выборов мэра и муниципальных депутатов. Избирательный участок в воскресенье посетила вице-премьер России Татьяна Голикова, чтобы отдать свой голос за выбранного кандидата, сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

Вице-премьер Татьяна Голикова выбрала для голосования очный формат. Она приехала на один из избирательных участков и прошла регистрацию. Далее внимательно ознакомилась с процедурой, указала в бюллетене выбранного кандидата и опустила документ в урну для голосования.

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С 8 по 10 сентября в Москве будут проходить выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Жители смогут до 20:00 проголосовать на участках или в онлайн-режиме.

Ранее бумажные бюллетени проголосовавших 8 сентября на УИК № 1246 в Москве аннулировали. Причиной тому послужил видеоролик с нарушением на выборах мэра столицы, который появился в интернете.