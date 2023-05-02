Москва 02 мая 2023, 12:20 Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнили более чем на 50% Заммэра Бочкарев: в Москве годовой план ввода недвижимости выполнили больше чем на 50% РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве с начала года построили и ввели в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Более двух миллионов от этого объема приходится на жилые помещения, рассказал заместитель мэра в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Несмотря на внешние влияния, рынок недвижимости в столице демонстрирует позитивную динамику. С начала года в городе уже введено в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения, включая 2,1 миллиона квадратных метров жилья», — отметил он.

Реклама

Этот показатель составляет более чем 50% от годового план ввода недвижимости в столице. Всего планируется сдать около 8,5 миллиона «квадратов» за год. В 2022-м в Москве сдали порядка 13 миллионов недвижимости — из них 6,6 миллиона «квадратов» пришлось на жилье.

При этом большой объем построек удалось возвести за счет частных инвестиций. Это говорит о том, что рынок столичной недвижимости имеет высокую привлекательность, добавил Бочкарев.