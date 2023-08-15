Москва 15 августа 2023, 18:01 Годовой план по вводу жилья в Москве выполнили почти на три четверти Заммэра Москвы Бочкарев: столица выполнила годовой план по вводу жилья на 72% Сайт мэра и правительства Москвы

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За первые семь месяцев 2023 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию около 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это означает, что годовой план уже выполнен на 72%, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, всего, согласно плану на этот год, необходимо ввести в эксплуатацию порядка 4,8 миллиона квадратных метров жилья.

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Бочкарев добавил, что с января по июль в Москве зарегистрировали 179 многоквартирных домов общей площадью 6,4 миллиона «квадратов». Активнее всего застраивается Новая Москва, где поставили на кадастровый учет 56 многоквартирных домов.

«Итоги семи месяцев нынешнего года показывают, что строительная отрасль успешно справляется с санкциями и международным давлением. Негативные явления не оказали существенного влияния ни на работу государственных застройщиков, ни на частных девелоперов», — сказал он.

Ранее заммэра столицы заявил, что около 7,7 миллиона квадратных метров жилья начали проектировать и возводить в Москве по программе реновации.