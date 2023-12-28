Москва 28 декабря 2023, 11:17 Годовой план по вводу недвижимости в Москве перевыполнили в 1,5 раза Бочкарев: план по вводу недвижимости в Москве досрочно перевыполнили в 1,5 раза РИА «Новости»

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С начала года в Москве ввели в эксплуатацию более 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из этого объема порядка 6,2 миллиона квадратных метров составила жилая застройка. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Годовой план ввода недвижимости перевыполнен в полтора раза, причем досрочно, ведь год еще не завершен», — подчеркнул он.

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По его словам, за год в городе завершились работы в 296 жилых зданиях и 114 учреждениях в сфере образования, медицины, спорта и культуры. Также специалисты достроили различные деловые, производственные, коммерческие, торговые и коммунальные объекты.

Бочкарев отметил, что ни одна строительная площадка в столице не прекратила свою работу. Ни город, ни частные застройщики не корректировали планы.

Заммэра добавил, что примерно 80% от общего объема введенной в эксплуатацию недвижимости возвели благодаря вложениям частных инвесторов.

Накануне Бочкарев рассказал об объемах строительства индивидуального жилья в Новой Москве. Там ввели в эксплуатацию более 657 тысяч квадратных метров.