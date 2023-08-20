Москва 20 августа 2023, 15:35 Годовой план по постройке детских садов досрочно перевыполнили в Москве Мэр Собянин: в Москве перевыполнили годовой план по созданию детских садов Сайт мэра и правительства Москвы

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План на 2023 год по созданию детских садов в Москве к августу оказался досрочно перевыполнен. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В общей сложности, заявил глава города, столичные инвесторы обеспечили Москву 50 новыми социальными объектами.

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«Годовой план по детским садам уже перевыполнен — введено 26 зданий вместо 20», — отметил Собянин в публикации.

Ранее мэр Москвы рассказал, что к 2035 году на территории ТиНАО построят более 600 объектов социальной инфраструктуры: школы, поликлиники, детские сады.