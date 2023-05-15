Москва 15 мая 2023, 09:03 Главным тренером «Динамо» в новом сезоне станет Марко Николич «Спорт-Экспресс»: Марко Николич будет тренером «Динамо» после завершения сезона РПЛ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Столичное «Динамо» возглавит Марко Николич. Он займет место покинувшего клуб после домашнего разгрома от «Ахмата» (0:3) Славиши Йокановича. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Московский футбольный клуб «Динамо» уволил Славишу Йокановича с должности главного тренера после вчерашнего поражения на поле.

Реклама

На его место пригласили бывшего наставника «Локомотива» Марко Николича. Стороны уже обсудили условия контракта. Николич начнет работать после окончания этого сезона.

Накануне, 14 мая, «Динамо» проиграло в домашнем матче с «Ахматом» со счетом 0:3 в 27‑м туре РПЛ.

По окончанию игры член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин заявил о замене тренера.

«К следующему матчу команду будет готовить новый главный тренер, а не действующий наставник клуба Славиша Йоканович», — отметил Гафин.

«Динамо» с 42 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Последние четыре матча для бело-голубых закончились тремя поражениями.

Ранее форвард «Локомотива» Дзюба пообещал вернуться после пропуска матча с «Крыльями Советов».

Дзюба подчеркнул, что команде нужна победа, а за его отсутствие на поле волноваться не надо.