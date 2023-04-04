Москва 04 апреля 2023, 16:22 Главный редактор «Вечерней Москвы» провел лекцию для курсантов учебного центра «Авангард»

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Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов выступил с лекцией перед курсантами центра военно-патриотического воспитания «Авангард», передала «Вечерняя Москва».

На встрече с подрастающим поколением Куприянов рассказал о своем творчестве, взглядах на жизнь и профессиональной деятельности. Он пожелал курсантам найти свой источник вдохновения и постоянно работать над собой.

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Отмечается, что главный редактор порекомендовал ребятам прочитать книги «Старик и море» Хемингуэя и «Царь-рыба» Виктора Астафьева.