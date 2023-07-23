Москва 23 июля 2023, 11:29 Главархив поздравил россиян с Днем дачника редкими фотографиями дачного отдыха Редкие снимки дачного отдыха опубликовал Главархив в честь Дня дачника Главархив Москвы

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Главархив в честь Дня дачника показал фотографии дачного отдыха разных лет. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Дачный отдых, который многие считают исконно русским способом проводить досуг, стал огромной частью культуры России. Чтобы продемонстрировать это, московский Главархив показал коллекцию снимков, переданных из семейных архивов жителей страны.

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Само слово «дача» появилось в русском языке при Петре I, когда император решил жаловать приближенным земельные участки вблизи городов, чтобы те оказывались поблизости при первой необходимости, даже во время отдыха на природе.

В советский период дачный отдых считался более дешевым и здоровым, чем городской. Именно тогда агрономы и экономисты пришли к выводу, что шести соток хватит, чтобы поддерживать семью из четырех-шести человек.

На снимках, переданных Главархиву, можно увидеть и приметы времени, и уже укоренившиеся традиции современного дачного отдыха: застройку дачных участков, походы в лес, отдых у реки, обработку сада с цветами в человеческий рост.

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