Москва 15 мая 2023, 17:19 Главархив показал документы о жизни художника Васнецова Главархив обнародовал ценные документы и интересные факты о жизни художника Васнецова Сайт мэра и правительства Москвы

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К 175-летию художника Виктора Васнецова столичный Главархив поделился ценными документами и интересными фактами о его жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Главархив представил документы о начале творческого пути художника, большая часть жизни которого была связана с Москвой: в столице он выставлял свои работы, творил, сотрудничал с музеями.

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Васнецов родился в семье сельского священника в Вятской губернии. Он хотел пойти по стопам отца, но во время учебы в духовной семинарии проснулась тяга к искусству и молодой человек начал писать картины.

Васнецов окончил Рисовальную школу и поступил в Императорскую академию художеств. Затем уехал в Париж, где создал свою первую картину «Богатыри».

Посетительница у картины Виктора Васнецова «Богатыри» в Третьяковской галерее в Москве / РИА «Новости»

«В начале XX века художник создал эскизы рисунков для оформления фасада Третьяковской галереи, за что ему была официально выражена благодарность Московской городской думы», — рассказал Сергей Собянин.

Именно в этой галерее теперь выставляют картины Васнецова. За свои заслуги художник и его семья получили звание потомственных дворян.

Ранее Главархив пополнил онлайн-сервис «Моя семья» новыми справочными документами, чтобы пользователи могли найти своих близких.