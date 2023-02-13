Москва 13 февраля 2023, 11:14 Главархив Москвы: жители столицы чаще всего запрашивали домовые и метрические книги в 2022 году

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В пресс-службе столичного Главархива рассказали, какие документы чаще всего запрашивали москвичи в 2022 году. Об этом написала «Москва 24».

По словам сотрудников ведомства, самыми частыми запросами были домовые, метрические книги, а также переданные ЗАГСом актовые книги за 1918–1925 годы.

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«Третье место по количеству обращений заняли дела Московского университета: личные дела студентов и преподавателей, история факультетов и научных исследований, студенческие работы», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Выписки из домовых книг могут пригодиться для подтверждения родства, а также при продаже жилья. Метрические и актовые книги чаще всего берут для составления генеалогического древа.