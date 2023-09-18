Москва 18 сентября 2023, 09:57 Главархив Москвы проведет бесплатный кинопоказ Клуб «Архикино» пригласил москвичей на бесплатные показы фильмов Сайт мэра и правительства Москвы

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В эту среду в столице стартует бесплатный показ фильмов от Главархива Москвы. Гостям покажут документальное кино из цикла «Станислав Говорухин», «Полк, смирно!» и многие другие. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

После просмотра зрители обсудят увиденные кинокартины с режиссером и ведущим клуба «Архикино» Виктором Астраханцевым.

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Первый показ проведут в малом зале центра культуры и искусства «Меридиан». Адрес: Обручевский район, улица Профсоюзная, дом № 61. Начало сеанса в 15:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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