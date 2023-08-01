Москва 01 августа 2023, 15:11 Главархив Москвы представил документы о семьях священников XVIII–XIX веков Главархив Москвы открыл доступ к старинным документам о семьях священников XVIII–XIX веков Главархив Москвы

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Старинные ревизские сказки священнослужителей представили в Главархиве. Подробнее об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Представленные специалистами документы датируются концом XVIII — началом XIX веков. Они содержат уникальные записи о составах семей священнослужителей, их возрастах и названиях духовного учебного заведения, где обучались на момент ревизии сыновья.

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Например, в ревизской сказке 1782 года указывали не только семьи служивших на тот момент в церквях духовных лиц, но и состав семей уже отошедших от службы священнослужителей и церковнослужителей. Особое внимание работники архива уделили записям, датируемым 1811 годом — незадолго до начала Отечественной войны. Сохранившиеся записи пережили наполеоновских захватчиков, которые зачастую грабили церкви и монастыри, уничтожая много важных документов.

Ранее Главархив в честь Дня дачника опубликовал различные фотоснимки, посвященные этому виду отдыха.