Москва 07 мая 2023, 15:27 Главархив Москвы открыл виртуальную выставку о развитии радиосвязи в России Мэр Собянин: Главархив Москвы открыл онлайн-фотовыставку «Радиосвязь в СССР» РИА «Новости»

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Москвичей и гостей столицы пригласили посмотреть редкие фотографии с начала 1930-х до середины 1970-х годов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В День радио горожанам представят тематическую экспозицию в онлайн-режиме. Благодаря выставке люди узнают о влиянии радио на развитие просвещения и культуры.

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Кроме того, пользователям поведают о роли радио в Великой Отечественной войне.

«Даже в отдаленных деревнях зазвучали живые выступления великих артистов и музыкантов. Без устойчивой радиосвязи не были бы возможны исследования космоса и советского Севера», — отметил глава города.

Основным источником информации и связью во время Великой Отечественной войны было радио.

Жители осажденных городов и солдаты на фронте собирались у приемников послушать голос Юрия Левитана.