07 мая 2023, 15:27
Главархив Москвы открыл виртуальную выставку о развитии радиосвязи в России
Мэр Собянин: Главархив Москвы открыл онлайн-фотовыставку «Радиосвязь в СССР»
Москвичей и гостей столицы пригласили посмотреть редкие фотографии с начала 1930-х до середины 1970-х годов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В День радио горожанам представят тематическую экспозицию в онлайн-режиме. Благодаря выставке люди узнают о влиянии радио на развитие просвещения и культуры.
Реклама
Кроме того, пользователям поведают о роли радио в Великой Отечественной войне.
«Даже в отдаленных деревнях зазвучали живые выступления великих артистов и музыкантов. Без устойчивой радиосвязи не были бы возможны исследования космоса и советского Севера», — отметил глава города.
Основным источником информации и связью во время Великой Отечественной войны было радио.
Жители осажденных городов и солдаты на фронте собирались у приемников послушать голос Юрия Левитана.
Выставки
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама