Москва 01 сентября 2023, 13:39 Главархив Москвы открыл бесплатный доступ к Большой советской энциклопедии Главархив Москвы открыл доступ к 65 томам Большой советской энциклопедии Главархив Москвы

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Виртуальный музей Главархива «Москва — с заботой об истории» представил всем желающим доступ к 65 томам Большой советской энциклопедии. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

Ознакомиться с огромным объемом информации можно в подразделе «Библиотека», в категории «1950–2000-е годы». Опубликованные бесплатно тома Большой советской энциклопедии, выпускавшейся с 1926 года, относятся к самому первому из трех изданий.

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«В советское время энциклопедия активно использовалась в школах и других учебных заведениях. Таким образом, издание содействовало развитию исследовательских интересов молодежи и обеспечивало доступ к актуальным знаниям и научным достижениям», — добавили на сайте мэра.

Как подчеркнули в Главархиве Москвы, современные школьники, студенты и просто все интересующиеся историей смогут узнать из опубликованных материалов очень много о советских ученых и государственных деятелях разных эпох.

Ранее Главархив Москвы ко Дню знаний открыл выставку, посвященную педагогам. По четвергам и пятницам с 11:00 до 20:00 все желающие бесплатно смогут увидеть редкие фото и документы.