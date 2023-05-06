06 мая 2023, 17:08
Главархив Москвы опубликовал новые материалы для поиска предков в онлайн-сервисе «Моя семья»
Мэр Собянин: Главархив Москвы разместил книги в сервисе «Моя семья» для поиска родных
Столичный Главархив пополнил онлайн-сервис «Моя семья» новыми справочными документами, чтобы пользователи могли найти своих близких. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Больше 70 адресно-справочных книг помогут москвичам узнать о жизни своих предков.
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Жителям столицы интересна история своей семьи, и власти предоставили им необходимую информацию. Для этих целей три года назад открыли специальный сервис.
«Документов в нем становится все больше. Сейчас добавили различные справочники, изданные до 1917 года. В каждом — своя уникальная информация», — отметил глава города.
Среди размещенных материалов есть список абонентов Московской телефонной сети 1895 года.
Кроме того, пользователи могут ознакомиться с ценными справочниками XVIII века, в которых есть краткие исторические и статистические сведения о столице и москвичах.
Еще одной оцифрованной книгой стала «Адрес-календарь», в ней содержится полный перечень государственных, религиозных, благотворительных учреждений и учебных заведений с указанием имен и адресов людей, которые в них служили.
Семья
Сергей Собянин
Москва 2023
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